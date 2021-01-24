Италия

Тренеры объявили составы на матч 19 тура Серии А.

В рамках 19 тура итальянской Серии А состоится матч между Ювентусом и Болоньей.

Главные тренеры определились со стартовыми составами на матч.

Ювентус: Щесны — Данило, Кьеллини, Бонуччи, Куадрадо — Маккенни, Бентанкур, Артур, Бернардески — Роналду, Кулусевски.

Запасные: Буффон, Пинсольо, Де Лигт, Демираль, Ди Пардо, Драгусин, Кьеза, Мората, Рабьо, Рэмзи, Фаджоли, Фработта.

Болонья: Скорупски — Дейкс, Томиясу, Данило, Де Сильвестри — Сванберг, Схаутен — Виньято, Сориано, Орсолини — Барроу.

Запасные: Бреза, Да Коста, Балдюрссон, Домингес, Паласио, Пас, Поли, Сансоне, Сков, Сумаро, Хики.

Матч Ювентус — Болонья состоится 24-го января в 13:30 по киевскому времени.