Тренеры объявили составы на матч 19 тура Серии А.
Криштиану Роналду, твиттер Ювентуса
24 января 2021, 12:51
В рамках 19 тура итальянской Серии А состоится матч между Ювентусом и Болоньей.
Главные тренеры определились со стартовыми составами на матч.
Ювентус: Щесны — Данило, Кьеллини, Бонуччи, Куадрадо — Маккенни, Бентанкур, Артур, Бернардески — Роналду, Кулусевски.
Запасные: Буффон, Пинсольо, Де Лигт, Демираль, Ди Пардо, Драгусин, Кьеза, Мората, Рабьо, Рэмзи, Фаджоли, Фработта.
Болонья: Скорупски — Дейкс, Томиясу, Данило, Де Сильвестри — Сванберг, Схаутен — Виньято, Сориано, Орсолини — Барроу.
Запасные: Бреза, Да Коста, Балдюрссон, Домингес, Паласио, Пас, Поли, Сансоне, Сков, Сумаро, Хики.
Матч Ювентус — Болонья состоится 24-го января в 13:30 по киевскому времени.