Италия

Завершили два поединка 19-го тура чемпионата Италии.

В рамках 19-го тура итальянской Серии А Наполи отправился в гости к Вероне, где потерпел весьма неожиданное поражение со счетом 1:3.

Интересно, что гол Ирвинга Лосано на 8,9 секунде первого тайма стал самым быстрым взятием ворот в истории неаполитанцев.

Дженоа — Наполи 3:1

Голы: Димарко, 34, Барак, 62, Дзакканьи, 79 — Лосано, 1

Верона: Сильвестри — Димарко (Маньяни, 56), Давидович, Гюнтер (Ловато, 76), Фараони — Илич, Тамез, Барак, Лазович, Дзакканьи (Бесса, 83) — Калинич (Ди Кармине, 56).

Наполи: Мерет — Максимович, Ди Лоренцо, Кулибали, Хюсай — Бакайоко (Лоботка, 83), Зелиньски (Элмаз, 83), Лосано, Демме (Политано, 65), Инсинье (Мертенс, 60) — Петанья (Осимхен, 65).

Предупреждения: Маньяни, Дзакканьи — Демме, Ди Лоренцо, Кулибали.

В параллельном поединке Дженоа добыл минимальную победу над Кальяри благодаря единственному голу Дестро.

Дженоа — Кальяри 1:0

Гол: Дестро, 10

Дженоа: Перин — Кришито, Дзаппакоста, Масьелло, Чиборра (Онгене, 56), Стротман (Бехрами, 63), Радованович, Бадель, Зайц (Мелегони, 77), Дестро (Пандев, 62), Шомуродов (Пьяца, 77).

Кальяри: Краньо — Ликояннис, Годин, Дзаппа, Чеппителли — Данкан (Соттиль, 70), Наингголан (Перейро, 85), Марин, Нандес, Жоао Педро — Симеоне (Черри, 70).

Предупреждения: Дестро — Нандес, Дзаппа.