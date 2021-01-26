Италия

Football.ua анонсирует матч четвертьфинала Кубка Италии.

В рамках четвертьфинала Кубка Италии Интер сойдется в домашнем противостоянии с Миланом.

Интер — Милан

Вторник, 26 января, 21:45. Джузеппе Меацца (Сан-Сиро), Милан. Главный арбитр — Паоло Валери. Прямая трансляция на YouTube-канале Seria A.

Стадия 1/4 финала Кубка Италии подарит любителям итальянского футбола миланское дерби, которое в конечном итоге могло не состояться. Почему? Дело в том, что Интер сумел избежать вылета из турнира от Фиорентины только в дополнительное время благодаря голу Ромелу Лукаку, тогда как Милан выбил Торино из Кубка Италии только по итогам послематчевой серии пенальти.

Тем не менее, если говорить о Серии А, то в текущем сезоне дела идут немного лучше у "россонери". Практически с самого начала кампании подопечные Стефано Пьоли являются лидерами турнирной таблицы, однако последнее разгромное поражение от Аталанты со счетом 0:3 несколько пошатнуло их позиции.

Интер сейчас располагается на второй строчке, являюсь ближайшим преследователем Милана в гонке за золотыми медалями чемпионата Италии. Осечка в поединке с бергамасками позволяла команде Антонио Конте догнать принципиального соперника по количеству набранных очков, однако в своем матче "нерадзурри" сыграли в нулевую ничью с Удинезе.

В текущем сезоне Милан привык часто добывать очки на последних минутах, однако уступать более серьезным соперникам. Так было с Ювентусом и произошло с Аталантой. Нельзя не вспомнить, что в четвертом туре Серии А Милан уже встречался с Интером и вышел победителем из этого поединка (2:1), но сейчас расклад дел не совсем на стороне "россонери", тем более если учитывать выбывшего из строя из-за травмы Чалханоглу.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Интер. Так, на победу команды Антони Конте предлагается коэффициент 2,08, тогда как потенциальный успех Милана оценивается невероятным показателем 3,45. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,75.

Не сыграют: Д'Амброзио, Весино — Беннасер, Габия, Чалханоглу.