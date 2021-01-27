Италия

Футболист прописался в Италии.

Нападающий Александр Кокорин оформил свой трансфер в итальянскую Фиорентину. Об этом сообщает официальный сайт "фиалок".

На сайте клуба пока не сообщается срок действия контракта с футболистом и сумма трансфера. По информации некоторых СМИ, итальянский клуб заплатит за него порядка 4,5 миллионов евро.

Кокорин будет представлен прессе и болельщикам клуба в среду, 27 января. Медобследование пройдено успешно.

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