Италия

Стали известны стартовые составы команд для четвертьфинального поединка Кубка Италии, в котором сыграют бергамаская Аталанта и римский Лацио.

Бергамаская Аталанта и римский Лацио являются еще одной четвертьфинальной парой Кубка Италии, которым посреди текущей недели предстоит узнать сильнейшего между собой и побороться за билет в следующий раунд.

Джан Пьеро Гасперини, по сравнению с успешным для его команды предыдущим матчем против Милана (3:0), внес незначительные коррективы в стартовый состав "Богини", а во время данной ротации свой очередной шанс получил украинец Руслан Малиновский, который составит пару Миранчуку в атакующей линии полузащиты.

Также, Паломино дополнил тройку защитников, а "зимний" новичок Мехле выйдет с первых минут в правом фланге полузащиты. Пессина уступил место под нападающим для игрока сборной Украины, а атаку единолично возглавит Муриэль.

Симоне Индзаги, в свою очередь, принял достаточно странное решение, бросив в бой в данном поединке серьезно измененный состав, по сравнению с недавним матчем против Сассуоло (2:1). Худт вышел в тройке защитников вместо Раду, Мариушич сменил левый фланг на правый в полузащите, а на его позиции сыграет Фарес. При этом, Эскаланте выступит в центре построения Лацио, а в атаке сыграет далекая от основного состава пара Перейра – Мурики.

Аталанта: Голлини — Джимсити, Ромеро, Паломино — Мехле, Фройлер, Пессина, Госенс — Малиновский, Миранчук — Муриэль.

Запасные: Спортьелло, Росси, Шутало, Скальвини, Руджери, Кальдара, Толой, де Роон, Джабуаа, Иличич, Сапата, Ламмерс.



Лацио: Рейна — Патрик, Худт, Ачерби — Марушич, Милинкович-Савич, Эскаланте, Акпа-Акпро, Фарес — Перейра, Мурики.