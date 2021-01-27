Почти весь второй тайм кубкового поединка против римского Лацио команда Гасперини провела в меньшинстве.
Аталанта — Лацио, Getty Images
27 января 2021, 20:41
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Аталанта — Лацио 3:2
Голы: Джимсити, 7, Малиновский, 37, Миранчук, 57 — Мурики, 17, Ачерби, 34
На 67-й минуте Дуван Сапата (Аталанта) не забил пенальти (вратарь).
Аталанта: Голлини — Джимсити, Ромеро, Паломино — Мехле, Фройлер, Пессина, Госенс — Малиновский (Сапата, 59), Миранчук (де Роон, 59) — Муриэль (Толой, 63).
Лацио: Рейна — Патрик (Пароло, 46), Худт (Иммобиле, 71), Ачерби — Марушич, Милинкович-Савич, Эскаланте (Корреа, 62), Акпа-Акпро, Фарес (Лаццари, 46) — Перейра (Лулич, 81), Мурики.
Предупреждения: Ромеро, Малиновский — Патрик, Фарес, Эскаланте
На 53-й минуте был удален Хосе Луис Паломино (Аталанта) (грубое нарушение).