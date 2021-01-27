Италия

Итальянский клуб надеется арендовать игрока с правом выкупа за 15 млн евро.

Молодой нападающий Баварии Джошуа Зиркзее в зимнее трансферное окно может сменить немецкую Бундеслигу на итальянскую Серию А.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Парма серьезно заинтересована в услугах 19-летнего нидерландца и планирует арендовать его с возможностью полноценного трансфера за 15 миллионов евро.

Поскольку к Зиркзее также проявляет интерес Эвертон, руководство Парма пытается как можно быстрее завершить процесс подписания игрока.

В текущем сезоне Джошуа Зиркзее провел за первую команду Баварии пять неполных поединков, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

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