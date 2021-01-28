Италия

Французский фланговый игрок обороны не попадал в обойму Дженнаро Гаттузо.

Официальный сайт Фиорентины сообщил об успешном завершении переговоров между клубом из Флоренции и неаполитанским Наполи относительно трансфера французского защитника Кевина Малькюи в команду Чезаре Пранделли.

Футболист в текущем сезоне не смог привлечь доверия главного тренера "южан" Дженнаро Гаттузо, в результате чего провел на поле в двух поединках Серии А лишь 31 минуту, не отметившись результативными действиями.

В Фиорентине 29-летний игрок будет выступать на правах аренды до конца сезона, так и не получив опцию приоритетного выкупа в своем соглашении с "фиалками".

Текущая трансферная стоимость Малькюи составляет 7 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt, а его действующее соглашение с Наполи рассчитано до лета 2022 года.

Дебютировать француз может уже в ближайшем матче своей команды, который Фиорентина проведет 29 января в гостях у Торино.