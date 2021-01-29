Италия

"Фиалки" более 30-ти минут играли в меньшинстве.

Торино принимал Фиорентину в рамках 20-го тура Серии А.

В первой половине встречи команды не сумели открыть счет. Однако, спустя четыре минуты после начала второго тайма форвард "фиалок" Душан Влахович поразил ворота соперника. К сожалению гостей, после просмотра VAR взятие ворот было отменено по причине офсайда.

На 61-й минуте поединка хавбек Фиорентины Гаэтано Кастовилли был удален после грубого фола. Несмотря на это, будучи в меньшинстве, гости сумели забить: Франк Рибери поразил ворота соперника на 67-й минуте матча.

Спустя еще пять минут уже второй футболист в команде Чезаро Пранделли получил красную карточку. Никола Миленкович повел себя неадекватно, за что был удален с поля.

Торино сумел сравнять счет лишь на 88 минуте встречи благодаря голу Андреа Белотти.

По итогу матча обе команды продолжили свое пребывание на прежних местах в турнирной таблице Серии А. Торино — на 17-м с 15-ю очками, Фиорентина же — на 12-й строчке, имея в активе 22 балла.

Торино — Фиорентина 1:1

Голы: Белотти, 88 — Рибери, 67

Торино: Сиригу — Бремер, Льянко (Мурру), Бонджорно — Синго, Лукич (Баселли), Ринкон, Линетти (Верди), Ансальди — Дзадза, Белотти

Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Мартинес — Венути (Пульгар), Бонавентура (Эссерик), Амрабат, Кастровилли, Бираги — Влахович (Куаме), Рибери (Игор)

Удаления: Кастровилли, 61, Миленкович, 72

Предупреждения: Льянко, Белотти — Пранделли (не на поле), Куаме, Амбарат

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