Туринцы дважды поразили ворота соперника.
Сампдория - Ювентус, getty images
30 января 2021, 21:07
Ювентус пожаловал в гости к Сампдории в рамках поединка чемпионата Италии и добился победы с комфортным счетом.
Подопечные Андреа Пирло открыли счет в матче усилиями Кьезы в середине первого тайма, а "точку" поставили уже в компенсированное время.
Сампдория — Ювентус 0:2
Голы: Кьеза, 20, Рэмси, 90+1
Сампдория: Аудеро — Ауджелло, Колли, Йосида, Берешиньски — Торсби, Кандрева (Янкто, 81), Экдаль, Адриен Силва (Дамсгор, 63), Кейта Бальде (Торрегросса, 68) — Квальярелла (Рамирес, 68).
Ювентус: Щесны — Кьеллини, Бонуччи, Данило — Бентанкур (Рабьо, 75), Маккенни, Куадрадо, Артур (Рэмси, 83), Кьеза (Алекс Сандро, 84) — Мората (Бернардески, 78), Роналду.
Предупреждения: Торсби, Экдаль, Янкто, Дамсгард — Бентанкур, Бернардески