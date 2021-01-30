Италия

Туринцы дважды поразили ворота соперника.

Ювентус пожаловал в гости к Сампдории в рамках поединка чемпионата Италии и добился победы с комфортным счетом.

Подопечные Андреа Пирло открыли счет в матче усилиями Кьезы в середине первого тайма, а "точку" поставили уже в компенсированное время.

Сампдория — Ювентус 0:2

Голы: Кьеза, 20, Рэмси, 90+1

Сампдория: Аудеро — Ауджелло, Колли, Йосида, Берешиньски — Торсби, Кандрева (Янкто, 81), Экдаль, Адриен Силва (Дамсгор, 63), Кейта Бальде (Торрегросса, 68) — Квальярелла (Рамирес, 68).

Ювентус: Щесны — Кьеллини, Бонуччи, Данило — Бентанкур (Рабьо, 75), Маккенни, Куадрадо, Артур (Рэмси, 83), Кьеза (Алекс Сандро, 84) — Мората (Бернардески, 78), Роналду.

Предупреждения: Торсби, Экдаль, Янкто, Дамсгард — Бентанкур, Бернардески