Италия

"Грифоны" одержали уверенную победу над последней командой таблицы.

Завершился поединок 20-го тура итальянской Серии А, в котором Дженоа отправился в гости к Кротоне, который занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

По итогам двух таймов "грифонам" удалось отправить в ворота соперника три безответных мяча и отправить в свою копилку три очка.

Кротоне — Дженоа 0:3

Голы: Дестро, 24, 50, Циборра, 29

Кротоне: Кордац, Педру Перейра (Рисполи, 46), Марроне, Големич, Реца, Бенали, Дзанеллато (Эдуардо Энрике, 69), Жуниор Мессиас, Магальян (Джиджи, 69), Ди Кармине (Ривьер, 56), Нванкво.

Дженоа: Перин, Дзаппакоста (Гильоне, 71), Кришито, Масьелло, Чиборра, Бадель, Радованович, Стротман (Бехрами, 74), Зайц (Мелегони, 61), Шомуродов (Пьяца, 61), Дестро (Пандев, 71).

Предупреждения: Жуниор Мессиас, Эдуардо Энрике, Реца - Стротман.