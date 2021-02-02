Италия

Соперником бергамасков в 1/2 финала турнира станет Наполи.

Наполи сойдется в домашнем противостоянии с Аталантой, которое пройдет в рамках полуфинала Кубка Италии.

Как сообщает официальный сайт бергамасок, тренерский штаб Джан Пьеро Гасперини определился со списком заявленных футболистов, которые могут принять участие в завтрашнем поединке.

Стоит отметить, что в заявку на матч против Наполи попал полузащитник Руслан Малиновский, а вот другой украинец Виктор Коваленко, перешедший из Шахтера в Аталанту в последний день трансферного окна, завтра дебютировать за новый клуб не сможет.

Напомним, матч Наполи — Аталанта состоится в среду, третьего февраля, в 21:45 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.