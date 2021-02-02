Италия

Команда Андреа Пирло обыграла соперника на выезде.

Полуфинальные дуэли Кубка Италии состоят из двухматчевого противостояния. Сегодня в первом поединке на Джузеппе Меацца Интер принимал Ювентус.

На прошлой стадии турнира коллектив Антонио Конте добыл волевую победу над Миланом (2:1), но потерял своего лучшего бомбардира Ромелу Лукаку. Бельгиец пропускал сегодняшний матч из-за дисквалификации после стычки с Ибрагимовичем. Поэтому пару форвардов составил дуэт Мартинес — Санчес.

Ювентус спокойно преодолел стадию четвертьфинала, разделавшись со скромным СПАЛом — 4:0. Но главное — команда Андреа Пирло подходила к матчу с Интером в полной боеготовности. Не мог помочь туринцам только Дибала, который продолжает восстановление после травмы колена.

Гости быстро открыли счет. Барелла после контратаки протянул мяч по флангу и выполнил пас на Лаутаро, который в борьбе с де Лигтом проткнул мяч в сторону ворот. Казалось, Буффон без особых проблем должен справляться с не самым сложным ударом, но мяч предательски проскользнул под голкипером и пересек линию — 1:0.

Ювентус отыгрался через 16 минут. После навеса в штрафную Эшли Янг дернул за руку Хуана Куадрадо, и тот охотно завалился на газон. Арбитр не стразу отреагировал на эпизод, но после подсказки ВАР-ассистента пошел самостоятельно смотреть повтор. Вердикт Кальварезе был однозначный — пенальти. Исполнять приговор вызвался Роналду, и португалец пробил без шансов для Хандановича — 1:1.

А уже через 10 минут португалец отмечал второй гол в ворота Интера. К пропущенному мячу привела дичайшая ошибка вратаря "нерадзурри" Хандановича и защитника Бастони. Криштиану обокрал оборонца и с острого угла катнул мяч в пустые ворота, которые оставил Самир, зачем-то выбежав за пределы штрафной — 1:2.

Во втором тайме Интер отчаянно стремился отыграться и точно наиграл еще на один забитый мяч, но сегодня удача выла на стороне "Старой Синьоры". Невероятный шанс был у Санчеса, который с линии штрафной расстреливал пустые ворота Юве, но Демираль каким-то чудом спас команду практически на ленточке.

Ко второму матчу, который состоится 9 февраля, Ювентус подходит в качестве явного фаворита, но вряд ли Интер без боя отдаст путевку в финал. Тем более, Конте сможет рассчитывать на мощный козырь в атаке — Ромелу Лукаку, который в этом розыгрыше Кубка не уходил с поля без забитого мяча.

Интер — Ювентус 1:2

Голы: Мартинес, 9 – Роналду, 25 (пен), 35.

Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони (Пинамонти, 86) — Дармиан, Барелла, Брозович (Сенси, 86), Видаль (Эриксен, 72), Янг (Перишич, 66) — Мартинес, Санчес.

Ювентус: Буффон — Куадрадо, Де Лигт, Демираль, Алекс Сандро – Бернардески (Данило, 70), Бентанкур (Артур, 77), Рабьо, Маккени (Кьеллини, 89) – Кулусевски (Кьеза, 89), Роналду (Мората, 77).

Предупреждения: Янг, 26, Видаль, 38, Санчес, 90+1 — Демираль, 14, Сандро, 32, Роналду, 45+1, Де Лигт, 47, Артур, 87.