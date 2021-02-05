Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 21-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют флорентийская Фиорентина и миланский Интер.

Начало 21-го тура итальянской Серии А ознаменуется поединком с достаточно громкой вывеской на стадионе Артемио Франки, в котором встретятся Фиорентина и миланский Интер.

Чезаре Пранделли, по сравнению с предыдущим матчем против Торино (1:1), внес очевидные изменения в линии обороны и полузащиты на фоне красных карточек: Миленковича заменил Игор, а вместо Кастровилли сыграет Борха Валеро. Также, в паре форвардов у "фиалок" с первых минут вместо Рибери сыграет Эйссерик.

У миланского Интера было тяжелое противостояние с туринским Ювентусом посреди недели (1:2), поэтому Антонио Конте был вынужден совершить ротацию в стартовом составе своей команды. Лаутаро Мартинеса в линии атак заменил Ромелу Лукаку, а фланги полузащиты освежились за счет выходов Хакими и Перишича.

Фиорентина: Драговски — Куатра, Песселья, Игор — Венути, Бонавентура, Валеро, Амрабат, Бираги — Эйссерик, Влахович.

Запасные: Терраччано, Розати, Касерес, Баррека, Малькюи, Пульгар, Монтиел, Куаме, Кальехон, Кокорин.



Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Брозович, Видаль, Перишич — Лукаку, Санчес.