Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 21-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют туринский Ювентус и римская Рома.

Центральный поединок 21-го тура итальянской Серии А пройдет в Турине, где на поле Альянц Стэдиум местный Ювентус будет принимать римскую Рому.

По сравнению с игрой Кубка Италии против миланского Интера (2:1), Андреа Пирло решил внести изменения в каждой из линий своей команды. Так, с первых минут в основном составе начнут в обороне Данило, Кьеллини и Бонуччи, а полузащите разместятся Кьеза и Артур, а пару нападающих вместе с Роналду составит Альваро Мората.

Паулу Фонсека, после игры против Вероны (3:1), сменил Смоллинга на Кумбулла в тройке защитников, а также выпустил Кристанте вместо Пеллегрини в зону атакующих полузащитников.

Ювентус: Щесны — Данило, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро — Маккени, Артур, Рабио, Кьеза — Мората, Роналду.

Запасные: Буффон, Пинсольо, де Лигт, Куадрадо, Демирал, ди Пардо, Драгузин, Фработта, Бернардески, Кулусевски, Питерс.



Рома: Лопес — Манчини, Кумбулла, Ибаньес — Карсдорп, Вильяр, Верету, Спинаццола — Мхитарян, Кристанте — Майораль.

Запасные: Миранте, Фузато, Б. Перес, К. Перес, Диавара, Кальяфори, Пасторе, Сантон, Джеко, Кьерво.



Матч Ювентус — Рома начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.