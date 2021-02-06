Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В поединке 21-го тура итальянской Серии А Сассуоло принимал на своем поле Специю и потерпел поражение с минимальным отставанием в счете.

Хозяева смогли открыть счет в середине первой половины игры, но пропустили дважды — сперва в конце первого тайма, а затем и в конце второй сорокапятиминутки.

Обзор матча:

Сассуоло — Специя 1:2

Голы: Капуто, 25 — Эрлич, 39, Гьяси, 78

Сассуоло: Консильи, Мулдур, Марлон, Феррари, Рожерио, Обьянг (Маньянелли, 82), Локателли, Траоре (Дефрель, 64), Джуричич (Берарди, 64), Бога (Хараслин, 39, Распадори, 82), Капуто

Специя: Проведель, Виньяли, Терци (Исмаили, 53), Эрлич, С. Бастони, Сена (Акампора, 90), М. Риччи, Маджоре (Шабо, 90), Верде (Фариас 63), Агудело, Гьяси

Предупреждения: Локателли, Феррари — С. Бастони, Эрлич, Виньяли