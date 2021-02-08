Италия

Андреа Пирло подыскивает усиление в линию полузащиты.

Как сообщает итальянское издание Corriere dello Sport, в ближайшее время между агентом армянского полузащитника римской Ромы Генриха Мхитаряна, Миной Райолой, и руководством "волков" пройдут переговоры относительно продления действующего контракта футболиста со столичным клубом.

Однако ресурсу calciomercatoweb.it стало известно, что за результатом данного процесса будет пристально следить действующий чемпион страны — туринский Ювентус — который рассчитывает в ближайшее межсезонье усилить свою линию полузащиты.

Стоит отметить, что в действующем соглашении между Мхитаряном и Ромой, срок которого истекает летом 2021 года, существует пункт автоматического продления на один год, с сохранением заработной платы на уровне трех миллионов евро + бонусы, в случае достижения игроком определенных статистических показателей.

"У Генриха в Риме все в порядке, поэтому у нас не будет проблем с продлением соглашения", — подобным образом в недавнем интервью высказался спортивный директор клуба Тиаго Пинто.

Как сообщает источник, это утверждение ничуть не смутило представителей туринского клуба, у которых есть многолетний успешный опыт взаимодействия с агентом футболиста.

В недавнем матче на поле "зебр" (0:2) Мхитарян не в полной мере раскрыл свои способности, поэтому у Ювентуса будет еще один повод последить за игроков в ближайшем домашнем поединке Ромы против Удинезе, который состоится 14 февраля.