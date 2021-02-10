Италия

Бергамаски разыграют трофей с туринским Ювентусом.

В ответном полуфинале Кубка Италии Аталанта встретилась с Наполи, где должен был определиться соперник туринского Ювентуса в заключительной стадии турнира.

Подопечные Дженнаро Гаттузо не сумели реализовать свои моменты, за что и поплатились путевкой в финал.

Благодаря голу Сапаты и дублю Пессины бергамаски одержали победу в этом матче со счетом 3:1 и присоединились к Ювентусу в финальной стадии Кубка Италии. Дата проведения матча — 19 мая.

Аталанта — Наполи 3:1

Голы: Сапата, 10, Пессина, 16, 78 — Лосано, 53

Аталанта: Голлини, Толой, Паломино (Кальдара, 72), Джимсити, Гозенс, Де Роон, Фройлер, Шутало, Пессина (Пашалич, 90), Муриэль (Иличич, 56), Д. Сапата

Наполи: Оспина, Ди Лоренцо, Максимович, Ррахмани, Хюсай (Руи, 42), Элмас (Политано, 46), Бакайоко (Демме, 64), Зелински (Лоботка, 64), Лосано, Осимхен (Петанья, 78), Инсинье

Предупреждения: Паломино — Хюсай, Зелински, Ди Лоренцо, Инсинье