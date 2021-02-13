Италия

Подопечные Пьоли не смогли набрать очки в выездном матче.

Милан в рамках поединка 22-го тура чемпионата Италии отправился в гости к Специи и потерпел поражение со счетом 0:2.

Команда Стефано Пьоли пропустили в начале второй половины игры и отчаянно пытались восстановить паритет, но гол Бастони позже сделал задачу еще сложнее.

Специя — Милан 2:0

Голы: Маджоре, 56, Бастони, 67

Специя: Проведель — Бастони, Эрлич, Исмайли, Виньяли — Риччи, Маджоре (Акампора, 83), Агудело — Сапонара — Джаси, Эстевес.

Милан: Доннарумма — Тео, Романьоли, Кьяер (Томори, 64), Далот — Кессье, Чалханоглу (Хеуге, 83), Салемакерс (Кастильехо, 83), Беннасер (Мейте, 65) — Ибрагимович, Рафаэл Леау (Манджукич, 64).

Предупреждения: Виньяли, Бастони, Эрлич — Далот