Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

Верона одержала волевую победу над Пармой на своем поле в рамках 22-го тура итальянской Серии А.

"Крестоносцы" отметились быстрым голом усилиями Куцки, которому удалось реализовать пенальти на 8-й минуте встречи, но хозяева смогли ответить дважды и заработать в свой актив три очка.

Смотрите видео голов и обзор матча:

Верона — Парма 2:1

Голы: Грасси, 13 (автогол), Барак, 62 — Куцка, 8 (пен.)

Верона: Сильвестри — Ловато, Четин, Гюнтер, Димарко (Маньяни, 83) — Тамез, Илич, Колли (Бесса, 51) — Лазович, Барак, Лазанья.

Парма: Сепе — Бани, Осорио (Пеццелла, 69), Гальоло, Конти (Ман, 88),- Грасси (Зом, 57), Куцка, Карамо (Михэилэ, 69), Куртич — Жервиньо, Корнелиус (Зиркзее, 56).

Предупреждения: Сильвестри, Димарко, Гюнтер — Корнелиус, Михэйле