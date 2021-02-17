Италия

Специалист пообщался с прессой перед игрой.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли прокомментировал предстоящую игру против Црвены Звезды в 1/16 финала Лиги Европы.

"Мы счастливы снова играть в Лиге Европы, мы хотим удивлять и здесь. Команда должна стремиться к выходу на поле с энтузиазмом и иметь такое же желание пройти квалификацию, как и против Риу Аве. Это знаменует начало очень важного периода сезона, в котором есть много сложных и решающих моментов. И в Серии А, и в Лиге Европы: надо быть готовыми.

Црвена Звезда — сильная команда, они лидируют в чемпионате. Это будет сложный матч. Приносим свои извинения за отсутствие публики, завтра болельщики поддержали бы Црвену Звезду, да и нас тоже".

"Мы должны смотреть в будущее. В футболе дело не в том, что вы сделали, а в том, что вы будете делать. После Специи мы сделали выводы, и теперь мы сосредоточены на этом раунде. Мы должны искупить вину за поражение от Специи.

Что касается Манджукича, то он является профессионалом. Он очень хорошо адаптировался, он прилагает все усилия, чтобы быть готовым к каждой игре. С первых минут сыграет Златан", — цитирует Пьоли пресс-служба миланцев.

Матч Црвена Звезда — Милан состоится в четверг, 18-го января. Начало игры — в 19:55.