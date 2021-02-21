Италия

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Серии А.

В рамках центрального поединка 23-го тура чемпионата Италии состоится миланское дерби.

Милан — Интер

Воскресенье, 21 февраля, 16:00. Милан, стадион Джузеппе Меацца. Главный арбитр встречи — Даниэле Довери.

Матч можно смело назвать не только главным в туре, но и вообще в Европы в эти выходные. Фактически, решается вопрос: кто получит важное преимущество в борьбе за чемпионский титул в Италии. Понятно, что Рома, Ювентус и Наполи никуда не отпустили миланские гранды, но именно у Милана и Интера сейчас лучшие шансы на Скудетто.

Милан мог подойти к игре и на первом месте, но умудрился уступить Специи на выезде. После этого подопечные Стефано Пьоли среди недели провели матч против Црвены Звезды в Лиге Европы и сыграли вничью, упустив победу в конце встречи. Очень интересно, повлияет ли такой отрезок на психологию команды, ведь порой этот компонент решает многое.

Интер, в свою очередь, отдыхал среди недели, не будучи обремененным еврокубковыми баталиями. Подопечные Антонио Конте добыли важные победы в последних матчах чемпионата Италии и, кажется, находятся в отличной форме. В прошлом туре Интер на своем поле разобрался с Лацио со счетом 3:1. Есть ощущение, что если Конте не сможет привести Интер к чемпионству в этом сезоне, то следующий он начнет в другом месте, если, конечно, найдутся желающие.

Статистика личных встреч между миланскими командами говорит не в пользу хозяев. Так, Интер выиграл последние пять из шести матчей. Для сторонних поклонников футбола может быть интересен тот факт, что в последних пяти играх было забито не менее двух голов.

Что касается кадровой ситуации, то тут без обширных потерь. Тренерские штабы команд не смогут рассчитывать лишь на несколько опций. У Стефано Пьоли — это Беннасер, Манджукич и Диас, а у Антонио Конте — Сенси.

Не сыграют: Браим, Беннасер, Манджукич, — Сенси

Интересные факты:

Милан забивал не менее 2 голов в 10 из последних 12 домашних матчей (Серия А).

Интер не проигрывает в 16 из последних 17 выездных матчей (Серия А).

Интер выиграл 5 из последних 6 матчей против Милана во всех соревнованиях.

Было забито более 2,5 голов в 5 из последних 6 домашних матчей Милана (Серия А).

Милан забил более 2,5 голов в последних 3 матчах с Интером во всех соревнованиях.

Интер забивал не менее 2 голов в 5 из последних 6 матчей (Серия А).

Тренеры говорят:

Стефано Пьоли, главный тренер Милана:

"Мы готовились к этому дерби с холодной головой и горячим сердцем. Дерби — это всегда сбалансированные матчи и множество голевых возможностей.

Завтра мы должны действовать компактно и эффективно, мы хотим провести игру на высоком уровне. Цель Милана — продолжать идти своим путем, который нас устраивает. Мы счастливы быть самой молодой командой и бороться за чемпионство".

Антонио Конте, главный тренер Интера:



"Мы говорим о двух командах, которые лидируют в таблице. Это обстоятельство должно быть приятно жителям Милана, и это означает, что на карту поставлено нечто большее, чем гордость за свой город. В этом матче две команды будут пытаться выиграть и превзойти друг друга.

На матч назначен отличный судья. Никогда не нужно забывать — даже если это большая игра или дерби, это всё равно спорт. Не думаю, что атмосфера завтрашнего матча будет очень напряжённой".

