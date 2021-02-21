Италия

Football.ua предлагает вам вспомнить самые яркие поединки в рамках миланского дерби.

В рамках 23-го тура чемпионата Италии Милан на Джузеппе Меацца сыграет с Интером, что станет центральным поединком тура, ведь прямо сейчас команды идут на вершине турнирной таблицы — их разделяет всего балл.

Первый поединок между земляками состоялся в октябре 1908 года в Швейцарии в кубке Кьяссо и носил товарищеский статус ("россонери" выиграли со счетом 2:1).

Статистика говорит нам о том, что команды с тех пор провели между собой 227 поединков во всех турнирах. Преимущество по победам на стороне Интера — их у команды 83. Милан, в свою очередь, смог триумфовать в 77 играх, а ничейным результатом завершились 67 поединков.

Что касается забитых и пропущенных голов, то тут преимущество вновь на стороне "змей", которые забили 312 голов и пропустили 304.

Football.ua предлагает вам немного отстраниться от "сухих" цифр и вспомнить одни из лучших и ярчайших матчей между этими командами.

6 ноября 1949 Интер — Милан 6:5

Голы: Ньерс, 10, 40, Амадеи, 39, 50, 64, Лоренци, 58, - Кандиани, 1, 7, Нордаль, 14, Лидхольм, 19, Анновацци, 59

Начнем с самого результативного поединка между Миланом и Интером. Выдался он в далеком 1949 году. В феврале того года команды сыграли со счетом 4:4. Было сложно превзойти такой показатель, но они смогли забить на три мяча больше.

Милан был страшной силой с легендарным трио в нападении: Грен — Нордаль — Линдхольм. Гости смогли забить целых пять голов, но этого не хватило для победы, даже несмотря на то, что Милан вел со счетом 4:1. Интер забил шесть раз и праздновал сумасшедшую победу.

Чемпионский титул того сезона прошел мимо миланских команды, доставшись Ювентусу. Милан расположился на второй строчке, а Интер — на третьей.

28 марта 1965 года Интер – Милан 5:2

Голы: Жаир, 5, Доменгини, 68, Корсо, 72, Маццола, 80, 84 – Амарилдо, 17, 75



Интер: Сарти, Бурньич, Факкетти, Бедин, Гуарнери, Пикки, Жаир, Маццола, Доменгини, Суарес, Корсо



Милан: Барлуцци, Нолетти, Пелагалли, Бенитес, Ч. Мальдини, Трапаттони, Мора, Ривера, Альтафини, Амарилдо, Лодеттт



Удаление: Бенитес, 36

Интер разобрался с соперником на своем поле, выдав ударную концовку, а матч получился зрелищным — команды забили аж семь голов. Ключевыми эпизодами поединка стали хлесткий удар Марио Корсо с края штрафной и дубль Сандро Маццолы в конце встречи, который снял вопросы относительно победителя.

В том сезоне чемпионский титул завоевал Интер, а Сандро Маццола стал лучшим бомбардиром с 17 голами.

Отметим, что данный поединок стал началом неудачной серии для Милана, по итогам которой они не могли выиграть семь дерби кряду.

28 октября 1984 Милан 2:1 Интер

Голы: Ди Бартоломей, 33, Хэйтли, 63 — Альтобелли, 10.

Милан: Терранео, Ф. Барези, Галли, Баттистини, Ди Бартоломей, Тассотти, Верца, Уилкинс, Хэйтли, Эвани, Вирдис. Интер: Дзенга, Бергоми, Г. Барези, Мандорлини, Колловати, Бини, Каузио, Сабато, Альтобелли, Бради, Румменигге. Если учитывать предысторию поединка, то данная победа Милана вполне может считаться одной из самых важных. "Россонери" достигли дна, будучи переведенными в Серию В в 1980 из-за договорных матчей, смогли вернуться, а в 1982 вновь вылетели из высшего дивизиона. Милан жил в тени своих соседей, а Интер не проигрывал дерби пять лет кряду, но данный поединок прервал сложившуюся тенденцию. Милан смог добыть волевую победу благодаря голам Ди Бартоломея и Хэйтли. Отметим, что в составе Милана также играл нынешний помощник Шевченко — Тассотти. Золотые медали того сезона несколько неожиданно ушли к Вероне. Из миланских клубов лишь Интер смог забраться на пьедестал, заняв третью строчку. 13 мая 2001 Интер — Милан 0:6

Голы: Командини, 2, 19, Джунти, 53, Шевченко, 66, 77, Сержиньо, 81.

Интер: Фрей — Феррари, Блан, Шимич, Дзанетти — Фаринос, Ди Бьяджо, Дальма, Грешко — Вьери, Рекоба. Милан: Росси — Хельвег, Костакурта, Роке Жуниор, Мальдини — Гаттузо, Джунти, Каладзе, Сержиньо — Шевченко, Командини. Данная победа Милана по-прежнему остается самой крупной в истории миланского дерби. Перед началом поединка обе команды имели одинаковое количество очков. Казалось бы, можно провести аналогию с текущим ходом дел, но тогда обе команды прозябали в середине турнирной таблицы. Для Милана, наверняка, этот матч стал самым ярким событием того сезона. Отдельного внимания достоин успех нашего соотечественника Андрея Шевченко, который отметился дублем, помогая оформить одно из самых унизительных поражений в истории Интера. В том сезоне ни один миланский клуб на пьедестале не оказался. Первое место досталось Роме, на втором расположился Ювентус, а замкнул тройку Лацио.