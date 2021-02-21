Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В рамках 23-го тура итальянской Серии А Парма поделила очки с Удинезе (2:2).

Уже на третьей минуте Корнелиус вывел Парму вперед. В середине первого тайма хозяева удвоили свое преимущество благодаря точному удару Куцки с пенальти.

Во втором тайме, на 64-й минуте, Окака сумел сократить отставание в счете. На 80-й счет стал уже 2:2. Гол забил Нюйтинк.

Парма — Удинезе 2:2

Голы: Корнелиус, 3, Куцка, 32 — Окака, 64, Нюйтинк, 80

Парма: Сепе, Гальоло, Пеццелла (Лорини, 79), Конти, Бани, Бругман (Сипрьен, 70), Эрнани (Грасси, 66), Карамо (Ман, 67), Куцка, Михэилэ (Бруну Алвеш, 79), Корнелиус.

Удинезе: Муссо, Зегелар (Аувеян, 67), Ларсен, Родриго Бекао (Молина, 46), Бонифаци, Арслан, Уолас (Несторовски, 46), Перейра, де Пауль, Нюйтинк, Льоренте (Окака Чука, 60).

Предупреждения: Бругман, Корнелиус, Зегелар, Бани, Михэилэ, Муссо, Эрнани, Конти, де Пауль.