Завершился матч чемпионата Италии.
Парма - Удинезе, getty images
21 февраля 2021, 15:30
В рамках 23-го тура итальянской Серии А Парма поделила очки с Удинезе (2:2).
Уже на третьей минуте Корнелиус вывел Парму вперед. В середине первого тайма хозяева удвоили свое преимущество благодаря точному удару Куцки с пенальти.
Во втором тайме, на 64-й минуте, Окака сумел сократить отставание в счете. На 80-й счет стал уже 2:2. Гол забил Нюйтинк.
Парма — Удинезе 2:2
Голы: Корнелиус, 3, Куцка, 32 — Окака, 64, Нюйтинк, 80
Парма: Сепе, Гальоло, Пеццелла (Лорини, 79), Конти, Бани, Бругман (Сипрьен, 70), Эрнани (Грасси, 66), Карамо (Ман, 67), Куцка, Михэилэ (Бруну Алвеш, 79), Корнелиус.
Удинезе: Муссо, Зегелар (Аувеян, 67), Ларсен, Родриго Бекао (Молина, 46), Бонифаци, Арслан, Уолас (Несторовски, 46), Перейра, де Пауль, Нюйтинк, Льоренте (Окака Чука, 60).
Предупреждения: Бругман, Корнелиус, Зегелар, Бани, Михэилэ, Муссо, Эрнани, Конти, де Пауль.