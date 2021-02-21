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Милан — Интер 0:3
Голы: Мартинес, 5, 57, Лукаку, 65

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Тонали (Мейте, 66), Кессье — Салемаркес (Леау, 67), Чалханоглу, Ребич — Ибрагимович (Кастильехо, 74).

Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Хакими (Янг, 83), Барелла (Видаль, 85), Брозович, Эриксен (Гальярдини, 78), Перишич (Дармиан, 78) — Лукаку, Мартинес (Санчес, 78).

Предупреждения: Кьер, Салемакерс — Хакими.