Италия
21 февраля 2021, 17:57
Интер уничтожил Милан в дерби и серьезно укрепил лидерство в Серии А
В ворота подопечных Стефано Пьоли последовательно залетали три безответных мяча от соперников.
Милан — Интер, Getty Images
21 февраля 2021, 17:57
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Милан — Интер 0:3
Голы: Мартинес, 5, 57, Лукаку, 65
Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Тонали (Мейте, 66), Кессье — Салемаркес (Леау, 67), Чалханоглу, Ребич — Ибрагимович (Кастильехо, 74).
Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Хакими (Янг, 83), Барелла (Видаль, 85), Брозович, Эриксен (Гальярдини, 78), Перишич (Дармиан, 78) — Лукаку, Мартинес (Санчес, 78).
Предупреждения: Кьер, Салемакерс — Хакими.