Италия

Игрок Лацио рассказал, чем должен обладать современный топ-нападающий.

Звездный нападающий римского Лацио Чиро Иммобиле в текущем сезоне забил 19 голов в 26 поединках во всех турнирах на клубном уровне, а по итогам прошлой кампании стал обладателем Золотой бутсы. Итальянец рассказал, как ему удается отличаться такой высокой результативностью.

"Одна из основных черт топ-нападающего — эгоизм. Когда перед тобой ворота, ты уже не способен думать о чем-то другом. У нападающих есть этот инстинкт — забить любой ценой. Иногда это приводит к тому, что ты принимаешь импульсивные решения, которые в тот момент могут оказаться неверными. Многие из моих голов являются плодами командой работы или как-то вытекают из позиционной игры. Все остальные голы — чистый инстинкт".

"Есть ли у меня приметы? Обязательно! У каждого есть свои приметы, тем более что я родом с юга Италии. На поле всегда стараюсь действовать в соответствии со своим планом. Конечно, всегда хочется забить, но не всегда получается. В такие моменты стараюсь сосредоточиться на командной игре — особенно в те дни, когда у меня откровенно не идет", — приводит слова Иммобиле официальный сайт УЕФА.

Напомним, ранее Чиро Иммобиле поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с Баварией, которое состоится во вторник, 23 февраля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями этого матча вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.