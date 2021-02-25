Италия

Сергей Шевченко — об изменениях в полузащите Ювентуса за семь лет.

Проблемы Ювентуса – одна из наиболее обсуждаемых тем этого сезона. Даже наличие Роналду, который может вытащить отдельный матч, не спасает "бьянконери" от регулярных потерь. Много вопросов по работе главного тренера: Андреа Пирло не имеет опыта, а его "гибридная" тактика с переходами между 3-5-2 и 4-4-2 очень уж непроста для реализации. Есть, однако, и другие соображения – в частности, комплектация состава.

Выдвинем тезис: полузащита Юве с каждым годом ослабевает и, как следствие, не годится для борьбы за победу в ЛЧ, а заодно не так убедительна в борьбе за "скудетто" на фоне усилившегося Интера.

Проследим за изменениями в центре поля, взяв отправной точкой сезон-2014/15, когда Ювентус при Массимилиано Аллегри дошёл до финала ЛЧ. Для наглядности указано количество сыгранных минут в конкретном сезоне, включая все турниры. Разумеется, есть оговорки: часть игроков универсальна и выходила на разных позициях (Асамоа или Матюиди слева, Эмре Джан в обороне), какое-то время использовалась схема с Дибалой – атакующим полузащитником. Нас, однако, интересуют не "треквартисты", а конкретно опорная зона.

Сезон-2014/15

Маркизио – 4340, Видаль – 3625, Погба – 3340, Перейра – 2952, Пирло – 2672, Падоин – 1774, Асамоа – 884, Стураро – 867, Ромуло – 278

К этому сезону Ювентус собрал потрясающий "ромб" в центре поля. Последний сезон в Кальчо проводил гениальный Андреа Пирло, эталонный образец "реджисты". Рядом с ним носился молодой Поль Погба, восходящая звезда европейского футбола. Чуть выше действовал Артуро Видаль – боец и одновременно забивной хавбек. Четвёртым был Клаудио Маркизио, умный игрок с тонким чувством паса, который тогда находился на пике формы. Если 35-летний Пирло много пропускал из-за травм и необходимости отдыхать (его обычно подменял аргентинец Перейра, но дома с Реалом неожиданно вышел Стураро), то Маркизио был незаменимой фигурой как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов.

Результаты того Ювентуса стали настоящим прорывом. После затянувшегося отсутствия на поздних стадиях ЛЧ "бьянконери" выбили в плей-офф дортмундскую Боруссию, Монако и Реал, уступив финал Барселоне. Вся команда была хороша, но особенно блистала средняя линия, где четыре мастера гармонично дополняли друг друга. Парадокс, но комплектация обошлась без лишних трат: пришедший свободным агентом Пирло перезапускал карьеру после долгих лет в Милане, совсем ещё юный Погба вдруг оказался не нужен МЮ, а Маркизио – пробившийся в основу воспитанник Ювентуса, что бывает нечасто.

Сезон-2015/16

Погба – 4284, Маркизио – 2692, Хедира – 1922, Стураро – 1755, Эрнанес – 1440, Лемина – 900, Перейра – 855, Асамоа – 740, Падоин – 588

Сразу две потери: кроме анонсированного заранее ухода Пирло, Юве лишился Видаля, за которого Бавария заплатила 37 млн евро. Кроме того, стартовые матчи пропустили Маркизио и новичок Хедира. Суммарно это вылилось в крайне скверное начало чемпионата: "Синьора" откатилась в середину таблицы, а в полузащите играли середнячки Стураро и Падоин, неоперившийся Лемина и срочно купленный у Интера бразилец Эрнанес, который в Турине так и не прижился. Впечатляющий контраст с весной-2015.

По ходу сезона дела наладились. Набрал форму Хедира, которого взяли свободным агентом после Реала – такого рода переходы станут для Ювентуса классикой жанра. Вернулся Маркизио, а на первый план вышел Погба, демонстрировавший футбол экстраординарного уровня (8 голов и 10 ассистов только в чемпионате). Подопечные Аллегри уверенно обогнали всех конкурентов по Серии А. Правда, для ЛЧ этого не хватило: в напряжённой борьбе туринцы вылетели в 1/8 финала от Баварии с Видалем в основе.

Сезон-2016/17

Хедира – 3836, Пьянич – 3428, Маркизио – 2043, Асамоа – 1883, Стураро – 1382, Лемина – 1226, Эрнанес – 906, Ринкон – 579, Мандрагора – 4

Опять критически важная потеря, но это тот случай, когда тяжело было отказаться: МЮ, возжелав заполучить обратно своего воспитанника Погба, заплатил за него гигантские 105 млн – мировой рекорд на то время. Ювентус, заработав такие деньги, заполучил ведущих игроков Наполи и Ромы – Игуаина и Пьянича.

Босниец с ходу заиграл на новом месте. Его тончайшие передачи из глубины поля и превосходное исполнение штрафных ударов напоминали о временах Пирло. Миралема органично дополнял работящий Хедира, который вдобавок забил несколько важных мячей. По ходу сезона Аллегри модернизировал схему, перейдя на 4-2-3-1 с парой опорных Хедира – Пьянич, которая уверенно действовала в плей-офф ЛЧ, где Юве вновь добрался до финала, попутно разгромив Барселону. Правда, в отличие от сезона-2014/15, уже не хавбеки были главными звёздами. Блистала, скорее, пара Дибала – Игуаин. Непростой год провёл Маркизио, который долго лечился после разрыва "крестов", полученного ещё в конце сезона-2015/16.

Сезон-2017/18

Пьянич – 3569, Матюиди – 3212, Хедира – 2877, Асамоа – 2029, Маркизио – 1055, Стураро – 983, Бентанкур – 947, Калигара – 3

В помощь Хедире и Пьяничу за относительно скромные 20 млн евро взяли Блеза Матюиди, опытного полузащитника стиля "box-to-box". С появлением француза совсем засел на лавке Маркизио, который не столько играл, сколько мучился из-за травм. По окончании сезона Клаудио, любимец туринских фанов, покинет Ювентус.

Схема осталась прежней, причём Матюиди часто выходил на левом фланге – Аллегри любил подобные трюки. Начал получать игровое время совсем ещё молодой Бентанкур, которого выпустили даже против Реала. Тот матч пропускал дисквалифицированный Пьянич, и домашние 0:3 подчеркнули важность боснийца для команды. Мадридский рубеж снова не удалось преодолеть, в целом же уровень команды остался прежним, а в чемпионате удалось выиграть напряжённую гонку с Наполи.

Сезон-2018/19

Матюиди – 3290, Пьянич – 3275, Бентанкур – 2724, Эмре Джан – 2255, Хедира – 977, Матеус – 91, Кастанос – 61, Кавилья – 54, Портанова – 31

Пришёл Роналду, и схему видоизменили до 4-3-3. Неприкосновенными остались Матюиди с Пьяничем (это, увы, не касалось штрафных Миралема, которые забрал себе Криштиану), а вот Хедира пережил очень непростой год: обилие травм и вдобавок ещё проблемы с сердцем. Его заменил новичок Эмре Джан – тоже немец с южными корнями, очень похожий на Сами внешне и тоже пришедший свободным агентом. В Лиге чемпионов, впрочем, чаще играл более техничный Бентанкур, набравшийся опыта на чемпионате мира.

Звёздный час Эмре Джана наступил в ответном поединке с Атлетико, когда Аллегри выставил непривычное сочетание, отправив турецкого немца в центр обороны. На следующей стадии Ювентус вылетел от Аякса, и даже уверенная победа в Серии А не спасла главного тренера от расставания с командой – Аньелли желал других результатов и другой игры.

Сезон-2019/20

Пьянич – 3350, Бентанкур – 3095, Матюиди – 2885, Рабио – 2476, Рэмси – 1384, Хедира – 978, Эмре Джан – 279, Мураторе – 164, Петерс – 14

Внезапное назначение Маурицио Сарри и количественное усиление: летом были подписаны сразу двое свободных агентов – Аарон Рэмси и Адриан Рабио. Образовался переизбыток игроков центра поля. Это привело к демаршу Эмре Джана, который остался вне заявки на Лигу чемпионов и добился ухода в зимнее трансферное окно. Его "брат-близнец" Хедира играл только в первой части сезона, после чего угодил в серию затяжных травм. Обоих немцев фактически заменил Рабио, который долго набирал форму, но по ходу дела более-менее адаптировался к "сарриболу". Периодически блистал Рэмси, однако в его случае не обойтись без многочисленного упоминания слова "травма".

В первой части сезона великолепен был Пьянич, демонстрировавший едва ли не лучший футбол в карьере. Увы, к зиме Миралем резко сдал и даже начал оставаться в запасе на важные матчи. Всё чаще казалось, что они с Бентанкуром мешают друг другу, ведь уругваец хорош именно как глубинный плеймейкер, располагающийся в центре трио полузащитников. Так или иначе, трио из Пьянича, Бентанкура и Рабио уступило Лиону в 1/8 финала, невзрачно сыграв как до, так и после локдауна.

Сезон-2020/21

Бентанкур – 2132, Рабио – 1870, Маккенни – 1663, Артур – 1293, Рэмси – 1202, Портанова – 147, Фаджоли – 107, Рафья – 43

Дела текущие. Пирло, новая схема и ухудшение результатов. Центральное изменение – обмен Пьянича на Артура, от которого пока, такое впечатление, проиграли все стороны (кроме бюджетов обоих клубов). Пьянич выглядит инородным телом в кризисной Барселоне, Артур пока тоже с трудом вписывается в новый игровой стиль и вдобавок частенько травмируется. Куда больше позитива от замены стареющего Матюиди на молодого, универсального и весьма забивного Маккенни. Больше всех теперь играет Бентанкур, но качество его игры страдает. Дело не только в глупейшем ляпе с Порту. Родриго неуютно себя чувствует в схеме с двумя центральными полузащитниками.

Вывод

Набор кадров, оказавшийся в распоряжении Пирло-тренера, заметно уступает составу времён Пирло-игрока. К 2021 году в полузащите Ювентуса не осталось ни одного футболиста экстра-класса. Для сравнения, в сезоне-2014/15 туринцы в этой линии располагали двумя суперзвёздами и ещё двумя хавбеками очень высокого уровня. Понятно, что сохранить ту обойму было малореально: Пирло де-факто завершал карьеру, за Погба выплатили рекордную сумму, а Маркизио замучили травмы.

Летом 2016-го Ювентус, в котором ещё работал спортивным директором Джузеппе Маротта, сумел выйти из ситуации благодаря своевременной покупке Пьянича, который на несколько лет стал системообразующим игроком "бьянконери". Оставшиеся места закрыли недорогими или вовсе бесплатными хавбеками. Полузащита, впрочем, уже не была сильнейшей линией команды, результаты добывались благодаря усилившемуся нападению.

Впоследствии этот принцип был возведён в абсолют. Летом 2018-го в Турин приехал Роналду (ходили слухи, что расставание с Мароттой – следствие этого трансфера, с которым сам Джузеппе был категорически не согласен), оттянувший на себя всё внимание, в том числе финансовое. Полузащита осталась "бедным родственником" звёздной линии нападения. При Паратичи, новом спортивном директоре, упор был сделан на количество. Итог – обилие в заявке нестабильных игроков вроде травматичного Рэмси или не самого боевитого Рабио.

Готовы ли такие центрхавы решать типичные для Ювентуса задачи? Стоит ли удивляться, что "Синьора" всё чаще зависит от настроения Криштиану? Стечение обстоятельств и сочетание популистских трансферов с откровенной экономией привели к тому, что за семь лет полузащита Юве из грозы футбольной Европы превратилась в линию, которая даже в Италии не считается лучшей.