Италия

Известный футбольный функционер сдал положительный тест на COVID-19.

Монца, выступающая в итальянской Серии Б, на своем официальном сайте объявила о выявленном случае заражения коронавируса в команде.

Так, положительный тест на COVID-19 сдал генеральный директор команды Адриано Галлиани.

76-летний футбольный функционер отправился на самоизоляцию в соответствии с медицинским протоколом и санитарными правилами, принятыми правительством Италии.

После 24-х туров Монца занимает вторую строчку в турнирной таблице Серии Б, имея в своем активе 42 набранных очка и непосредственно претендуя на повышение в классе по итогам текущего сезона.

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