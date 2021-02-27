Завершилась игра чемпионата Италии.
Верона - Ювентус, getty images
27 февраля 2021, 23:39
В рамках 24-го тура итальянской Серии А Верона сыграла вничью с Ювентусом (1:1).
В первом тайме Ювентус полностью переиграл хозяев, но, как это часто бывает с "зебрами", голов не забивал.
Во второй половине игры началось самое интересное. Сначала забил Криштиану Роналду после интересной комбинации, однако через 28 минут, на 77-й, Барак сделал счет 1:1. Матч так и завершился.
Верона — Ювентус 1:1
Голы: Барак, 77 — Роналду, 49
Верона: Сильвестри, Димарко (Лазович, 52), Маньяни, Гюнтер, Фараони (Давидович, 84), Барак, Илич (Велозу, 46), Дзакканьи (Бесса, 84), Стураро (Роналду Виейра, 68), Ловато, Лазанья.
Ювентус: Щесны, Демирал, Алекс Сандро, де Лигт, Кулусевски, Рабьо, Бентанкур, Кьеза (Ди Прадо, 86), Рэмзи (Маккенни, 68), Бернардески, Роналду.
Предупреждения: Рэмзи, де Лигт, Барак, Давидович.