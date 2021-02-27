Италия

Завершилась игра чемпионата Италии.

В рамках 24-го тура итальянской Серии А Верона сыграла вничью с Ювентусом (1:1).

В первом тайме Ювентус полностью переиграл хозяев, но, как это часто бывает с "зебрами", голов не забивал.

Во второй половине игры началось самое интересное. Сначала забил Криштиану Роналду после интересной комбинации, однако через 28 минут, на 77-й, Барак сделал счет 1:1. Матч так и завершился.

Верона — Ювентус 1:1

Голы: Барак, 77 — Роналду, 49

Верона: Сильвестри, Димарко (Лазович, 52), Маньяни, Гюнтер, Фараони (Давидович, 84), Барак, Илич (Велозу, 46), Дзакканьи (Бесса, 84), Стураро (Роналду Виейра, 68), Ловато, Лазанья.

Ювентус: Щесны, Демирал, Алекс Сандро, де Лигт, Кулусевски, Рабьо, Бентанкур, Кьеза (Ди Прадо, 86), Рэмзи (Маккенни, 68), Бернардески, Роналду.

Предупреждения: Рэмзи, де Лигт, Барак, Давидович.