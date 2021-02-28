Италия

Известны стартовые составы Ромы и Милана.

В центральном матче 24 тура Серии А Рома на своем поле сыграет с Миланом. Стали известны стартовые составы команд.

Рома: Лопес — Манчини, Кристанте, Фасио — Карсдорп, Вильяр, Верету, Спинаццола — Пеллегрини, Мхитврян — Майорал.

Запасные: Диавара, Кумбулья, Миранте, Пасторе, Педро, Б. Перес, К. Перес, Фузато, Жуан, Эль-Шаарави.

Милан: Доннарумма — Калаблиа, Кьер, Томори, Эрнандес — Тонали, Кесси — Салемакерс, Чалханоглу, Ребич — Ибрагимович.

Запасные: Габбия, Далот, Диас, Доннарумма, Калулу, Кастильехо, Крунич, Леау, Мейте, Романьоли, Тэтэрушану, Хауге.

Поединок стартует в 21:45. Рома располагается на пятой строчке чемпионата, Милан — на второй. Между командами пять очков в турнирной таблице.