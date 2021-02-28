Италия

Команда Стефано Пьоли добыла только вторую победу в феврале.

В центральном матче 24 тура Серии А лицом к лицу сошлись Рома и Милан. Перед поединком соперник Шахтера в Лиге Европы отставал от "россонери" всего на пять пунктов, поэтому победа в отчетном матче могла не только помочь подопечным Фонсеки оторваться от Наполи и Лацио, но и обогнать Аталанту и Ювентус — главных претендентов за пьедестал.

Милан очень здорово начал и дважды забил, однако оба гола отменили из-за положения "вне игры". Прекрасный шанс был у Ибрагимовича в дебюте встречи. Златан подкараулил ошибку Лопеса, отобрал у него мяч и попытался пробить пяткой в пустые ворота, но промахнулся. Очень эпичный момент, который наверняка войдет в коллекцию фэйлов легендарного форварда.

Первый тайм пролетел незаметно. Команды играли без центра поля и каждая атака могла заканчиваться взятием ворот. Больше повезло Милану. "Россонери" заработали пенальти под занавес первой сорокапятиминутки, который успешно реализовал Кесси. 0:1.

Рома разродилась на гол только в начале второго тайма. Спинаццола увидел Верету без опеки на линии штрафного, выкатил под удар, и тот не сплоховал. Десятый гол Жордана в текущем чемпионате. 1:1.

Буквально через восемь минут Милан вернул преимущество. На этот раз ошибка Лопеса стала фатальной. Кипер неудачно выбил мяч от своих ворот, сфера оказалась у Салемакерса, тот отдал на Ребича, который четко пробил в дальний угол. 1:2.

Рома имела несколько неплохих шансов, чтобы как минимум уйти от поражения, но все попытки оказались неудачными. Самым опасным в составе римлян был Мхитарян. Генрих сам мог переворачивать игру в пользу своей команды, но фортуна в этот день была на стороне гостей.

Милан не отпустил Интер в свободное плавание на вершину турнирной таблицы. Между командами сохранилась дистанция в четыре очка. Через три дня Милан на своем поле примет Удинезе. А Рома, которая осталась на насиженной пятой позиции, в среду сыграет выездной матч против Фиорентины.

Рома — Милан 1:2

Голы: Верету, 50 — Кесси, 43, Ребич, 58.

Рома: Лопес — Манчини, Кристанте, Фасио (Б. Перес, 62) — Карсдорп, Вильяр (Эль-Шаарави, 70), Верету (Диавара, 79), Спинаццола — Пеллегрини, Мхитарян — Майорал (Педро, 79).

Милан: Доннарумма — Калаблиа, Кьер, Томори, Эрнандес — Тонали (Мейте, 83), Кесси — Салемакерс (Кастильехо, 83), Чалханоглу (Диас, 46), Ребич (Крунич, 67) — Ибрагимович (Леау, 56).

Предупреждения: Фасио, 42, Мхитарян, 80, Пеллегрини, 89 — Салемакерс, 46, Калабриа, 85, Кастильехо, 90+5.