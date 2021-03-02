Италия

Туринцы отправили в ворота соперника три безответных мяча.

Ювентус в рамках 25-го тура чемпионата Италии принимал на своем поле Специю и добился победы с комфортным счетом.

Туринцы смогли открыть счет лишь на исходе часа игрового времени усилиями Мораты, а позже отметились Кьеза и Роналду.

Гости могли отквитать один мяч, но не смогли реализовать одиннадцатиметровый удар.

Ювентус - Специя 3:0

Голы: Мората, 62, Кьеза, 71, Роналду, 89

Ювентус: Щесны — Данило, Алекс Сандро, Демирал, Фработта (Бернардески, 61) — Бентанкур, Маккенни (Мората, 61), Кулусевски (Ди Пардо, 88), Рабьо, Кьеза (Рэмзи, 72) — Роналду.

Специя: Проведель — Эрлич, Виньяли, Терци, Маркицца (Бастони, 86), Маджоре (Акампора, 72) — Лео Сена (Агуме, 86), Эстевес, Джаси, Фариас (Верде, 72) — Нзола (Галабинов, 72).

Предупреждения: Фработта