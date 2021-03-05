Италия

Французского полузащитника не будет на поле более месяца.

Согласно сообщениям итальянского издания La Gazzetta dello Sport, французский полузащитник римской Ромы Жордан Верету утром в пятницу, 5 марта, прошел контрольное медицинское тестирование, по результатам которого у него была диагностирована серьезная травма задней поверхности правого бедра.

Медицинский персонал одной из клиник Рима был вынужден констатировать, что на восстановление футболисту может понадобиться, как минимум, месяц, а его реальные сроки возвращения на поле оцениваются в 40 дней.

Данное повреждение игрок получил в одном из эпизодов недавней баталии его команды во Флоренции против местной Фиорентины (2:1, в пользу Ромы), в результате чего он был заменен по истечению полного игрового часа.

Эта новость стала шокирующей для наставника "волков" Паулу Фонсеки, в обойме которого не осталось футболистов подобного типа. При этом, Верету был важной единицей построения португальского специалиста, сыграв больше всех остальных партнеров по команде под руководством бывшего главного тренера донецкого Шахтера.

К слову, именно на двухматчевую дуэль против "горняков" в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА и придется период отсутствия Верету. Вместе с играми против действующего чемпиона Украины, Жордан будет вынужден пропустить матчи Серии А против Дженоа, Пармы и Наполи.

При этом, совершенно не исключена вероятность продления сроков восстановления, в случае неудачного прохождения контрольных тестов в конце первого периода, что может повлечь за собой пропуск матча против Сассуоло, который состоится 3 апреля.

Для замены Верету у Фонсеки доступны три опции: Амаду Диавара, Лоренцо Пеллегрини и Брайан Кристанте.

В текущем сезоне француз провел 30 поединков в составе римлян, в которых отличился 11-ю забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Первой игрой, которую пропустит Жордан, станет домашний матч Ромы против Дженоа, который запланирован на 7 марта.