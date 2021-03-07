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Верона — Милан 0:2
Голы: Крунич, 27, Далот, 49

Верона: Сильвестри — Чеккерини, Маньяни, Гюнтер (Димарко, 57) — Фараони, Тамезе, Велозу (Илич, 57), Лазович — Барак (Бесса, 53), Дзакканьи (Сальседо, 54) — Лазанья (Фавилли, 73).

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Томори, Романьоли, Далот — Мейте, Кессье — Салемакерс, Крунич, Кастильехо (Хауге, 77) — Леау.

Предупреждения: Маньяни, Бесса.