Италия
07 марта 2021, 17:57
Милан уверенно разобрался с Вероной
Размеренный ход поединка коллектив Стефано Пьоли прерывал двумя результативными ударами.
Верона — Милан, Getty Images
07 марта 2021, 17:57
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Верона — Милан 0:2
Голы: Крунич, 27, Далот, 49
Верона: Сильвестри — Чеккерини, Маньяни, Гюнтер (Димарко, 57) — Фараони, Тамезе, Велозу (Илич, 57), Лазович — Барак (Бесса, 53), Дзакканьи (Сальседо, 54) — Лазанья (Фавилли, 73).
Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Томори, Романьоли, Далот — Мейте, Кессье — Салемакерс, Крунич, Кастильехо (Хауге, 77) — Леау.
Предупреждения: Маньяни, Бесса.