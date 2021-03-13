Италия

Защитник Милана поделился мнением о своем положении внутри команды.

В своем интервью итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport французский защитник Милана Тео Эрнандес рассказал о ситуации внутри команды на фоне утраты лидерства в Серии А, а также поделился эмоциями от своего двухлетнего периода пребывания в стане "россонери".

"Я хочу быть лучшим, поэтому должен четко следовать собственному намеченному пути в карьере. Моя следующая цель — восемь голов за сезон, на один больше, чем было в прошлом футбольном году. Это далеко не легкая задача, но мне помогает главный тренер (Стефано Пьоли — ред.), который стимулирует меня играть ближе к атаке.

Обидно, но Ибрагимович часто орет на меня потому, что тоже хочет поиграть с мячом в ногах (смеется). Залатан придал нам уверенность в своих силах. Он — прирожденный лидер. Постоянно делится опытом, и даже может ругать нас больше, чем это делает главный тренер. Но только с целью большей мотивации.

Помню, вернулся как-то из отпуска, и он говорит мне: "Куда ты лезешь на поле с 90 килограммами веса?!". Он очень силен в плане психологии, и мы на тренировках часто следим за его действиями.

Наш главный тренер, также, очень силен в плане интеллектуального футбола. Нравится ли он мне больше, чем Зидан? Да, конечно. Пьоли создает прекрасную атмосферу в коллективе. Зидан тоже приятный в общении, но старается меньше общаться с игроками. Честны ли эти специалисты перед своими подопечными? Не знаю, я еще недостаточно опытен, чтобы судить об этом. Пьоли сразу вселил в меня уверенность, и я загорелся игрой.

Помню момент перехода в Милан — мне позвонил Мальдини, и говорит: "Приезжай ко мне на кофе на Ибицу!". Я был в шоке. Он — живая легенда для меня, и каждое его слово для меня — целая лекция. Подобное уважение раньше я испытывал только к Марсело в Реале.

К сожалению, в отличии от клубного футбола, в сборной у меня дела идут не так успешно. Я жду звонок Дешама, но его все еще не было. Хочу играть вместе с братом (Люкой Эрнандесом, игрок Баварии — ред.) в одной футболке синего цвета. Не выпускаю телефон из рук в ожидании этого момента, поэтому и праздную свои голы подобным образом.

Но сейчас, все мои мысли должны быть заключены вокруг клуба. В чемпионате дикая конкуренция: есть Интер, мы, Рома, Ювентус, хотя раньше был только Турин. Мы сейчас в числе лидеров, и намерены продолжать борьбу до победного. Интер — хороши сейчас, но Юве все равно сильнее. Сезон не окончен, поэтому каждый еще имеет шансы на успех. Выбор между скудетто, место в Лиге чемпионов и трофеем Лиги Европы? Мне все равно, я хочу получить все!

Что для меня значит гордость? Победы в составе Милана — это заставляет меня гордиться. Я — локомотив, но не самый главный в подвижном составе этой команды. Кастильехо куда безумнее меня. Вместе с Саму и Браимом Диасом, моей мадридской бандой, мы любим потроллить итальянцев на досуге", — подытожил свой длинный рассказ защитник Милана.

В данный момент сезона Тео Эрнандес продолжает восстанавливаться после простудной инфекции, поэтому его появление в ближайшей игре Милана против неаполитанского Наполи, которая запланирована на 14 марта, начало в 21:45 по киевскому времени, находится под большим вопросом.