Завершился матч чемпионата Италии.
Дженоа - Удинезе, getty images
14 марта 2021, 00:20
В рамках 27-го тура итальянской Серии А Дженоа сыграла вничью против Удинезе (1:1).
В самом начале поединка Горан Пандев вывел гэнуэзцев вперед, воспользовавшись отличной передачей от Стротмана.
В середине первого тайма Де Пауль получил возможность сравнять счет и четко ей воспользовался, реализовав 11-метровый удар.
Обе команды после противостояния находятся в середине таблицы. Удинезе занимает 10-е место, а Дженоа пока идет на 14-м.
Дженоа - Удинезе 1:1
Голы: Пандев, 8 — Де Пауль, 30
Дженоа: Перин — Дзаппакоста, Бираски, Кришито, Чиборра, Стротман (Бехрами, 82), Радованович, Зайц, Бадель, Шомуродов (Пьяца, 89), Пандев (Скамакка, 70).
Удинезе: Муссо, Молина, Де Майо, Нюйтинк, Ларсен, Арслан (Макенго, 64), Уолас, Перейра, де Пауль, Родриго Бекао, Льоренте (Несторовски, 81).
Предупреждения: Пандев, Кришито, Бадель, Несторовски.