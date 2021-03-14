Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В рамках 27-го тура итальянской Серии А Дженоа сыграла вничью против Удинезе (1:1).

В самом начале поединка Горан Пандев вывел гэнуэзцев вперед, воспользовавшись отличной передачей от Стротмана.

В середине первого тайма Де Пауль получил возможность сравнять счет и четко ей воспользовался, реализовав 11-метровый удар.

Обе команды после противостояния находятся в середине таблицы. Удинезе занимает 10-е место, а Дженоа пока идет на 14-м.

Дженоа - Удинезе 1:1

Голы: Пандев, 8 — Де Пауль, 30

Дженоа: Перин — Дзаппакоста, Бираски, Кришито, Чиборра, Стротман (Бехрами, 82), Радованович, Зайц, Бадель, Шомуродов (Пьяца, 89), Пандев (Скамакка, 70).

Удинезе: Муссо, Молина, Де Майо, Нюйтинк, Ларсен, Арслан (Макенго, 64), Уолас, Перейра, де Пауль, Родриго Бекао, Льоренте (Несторовски, 81).

Предупреждения: Пандев, Кришито, Бадель, Несторовски.