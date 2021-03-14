Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В рамках 27-го тура английской Премьер-лиги Парма дома неожиданно обыграла Рому (2:0).

В первом тайме Парма вышла вперед на девятой минуте. После передачи от Мана гол забил Валентин.

Второй мяч на счету Эрнани. Ибаньез нарушил правила против Пиччинини и судья указал на точку. Эрнани пробил в правый нижний угол ворот.

Парма - Рома 2:0

Голы: Валентин, 9, Эрнани, 55.

Парма: Сепе, Пеццелла, Бани, Осорио, Конти (Лорини, 82), Эрнани (Грасси, 72), Куртич, Ман, Бругман, Валентин (Карамо, 82), Пелле (Зиркзее, 61).

Рома: Лопес, Спинаццола, Кумбула (Кристанте, 59), Рожер, Бруно Перес (Рейнолдс, 60), Педро (Карлес Перес, 60), Вильяр (Диавара, 79), Эль-Шаарави, Пеллегрини (Майораль, 79), Манчини, Джеко.

Предупреждения: Осорио, Бруно Перес , Пеллегрини, Эрнани, Джеко, Карамо.