Италия

Завершились игры чемпионата Италии.

В рамках 28-го тура итальянской Серии А завершились еще два матча.

Удинезе в домашних стенах оказалось слабее Лацио (0:1).

На 37-й минуте счет матче открыл Адам Марушич воспользовавшись передачей от Милинковича-Савича. Больше голов команды не забивали.

Удинезе — Лацио 0:1

Гол: Марушич, 37

Удинезе: Муссо, Молина, Бонифаци, Родриго Бекао (Форестьери, 74), Ларсен, де Пауль, Уолас, Перейра, Макенго (Несторовски, 46), Нюйтинк, Льоренте (Окака Чука, 62).

Лацио: Рейна, Раду, Габаррон (Мусаккьо, 86), Ачерби, Лаццари, Милинкович-Савич, Марушич, Лейва (Эскаланте, 66), Луис Альберто (Перейра, 74), Мурики (Акпа-Акпро, 66), Иммобиле (Корреа, 74).

Предупреждения: Молина, Габаррон, Мусаккьо, Перейра.

Сампдория при родных трибунах переиграла Торино (1:0).

На 25-й минуте Кандрева вывел Сампдорию вперед. Голевой пас отдал Габбьядини. Этот мяч остался единственным в игре.

Сампдория - Торино 1:0

Гол: Кандрева, 25

Сампдория: Аудеро, Тонелли (Йосида, 73), Берешиньски, Ауджелло, Колли, Экдаль, Кандрева (Феррари, 88), Янкто, Торсбю, Габбьядини (Кейта Бальде, 67), Куальярелла (Дамсгор, 88).

Торино: Сиригу, Войвода (Верди, 59), Иццо (Синго, 73), Бремер, Ансальди, Ринкон (Мурру, 80), Гояк (Бонаццоли, 80), Мандрагора, Войнович, Санабрия (Дзадза, 59), Белотти.

Предупреждение: Войнович.