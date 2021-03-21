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Фиорентина — Милан 2:3
Голы: Пульгар, 17, Рибери, 51 — Ибрагимович, 9, Диас, 57, Чалханоглу, 73

Фиорентина: Драговски (Терраччано, 44) — Куатра (Куаме, 79), Миленкович, Песселья, Касерес — Эйссерик, Пулгар (Кальехон, 78), Кастровилли (Венути, 71), Бонавентура — Рибери, Влахович.

Милан: Дж. Доннарумма — Далот, Кьер, Томори, Эрнандес — Кессье, Тонали (Беннасер, 58) — Салемакерс (Кастильехо, 58), Чалханоглу (Мейте, 90), Диас (Крунич, 80) — Ибрагимович.

Предупреждения: Куаме — Чалханоглу, Далот, Мейте.