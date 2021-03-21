Италия
21 марта 2021, 20:57
Милан сумел дожать Фиорентину в результативном поединке
Коллектив Стефано Пьоли сумел быстро открыть счет, но в последствии был вынужден отыгрываться по ходу второго тайма.
Фиорентина — Милан, Getty Images
21 марта 2021, 20:57
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Фиорентина — Милан 2:3
Голы: Пульгар, 17, Рибери, 51 — Ибрагимович, 9, Диас, 57, Чалханоглу, 73
Фиорентина: Драговски (Терраччано, 44) — Куатра (Куаме, 79), Миленкович, Песселья, Касерес — Эйссерик, Пулгар (Кальехон, 78), Кастровилли (Венути, 71), Бонавентура — Рибери, Влахович.
Милан: Дж. Доннарумма — Далот, Кьер, Томори, Эрнандес — Кессье, Тонали (Беннасер, 58) — Салемакерс (Кастильехо, 58), Чалханоглу (Мейте, 90), Диас (Крунич, 80) — Ибрагимович.
Предупреждения: Куаме — Чалханоглу, Далот, Мейте.