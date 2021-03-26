Италия

Подопечные Роберто Манчини давно не проигрывали.

Сборная Италии принимала на своем поле Северную Ирландию и добилась уверенной победы со счетом 2:0.

Данный матч стал 23 кряду для подопечных Роберто Манчини, в которых команда не проигрывает — 18 побед и пять ничьих.

Примечательно, что это лучшая серия сборной Италии с июля 2006 года, кода при Марчелло Липпи команда не уступала 25 игр.

Приблизиться к достижению чемпионской команды Италия Манчини может уже в ближайшем матче против Болгарии 28-го марта.

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