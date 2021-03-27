Италия

Итальянский специалист вспомнил бытность работы в Милане.

Восьмилетний период карьеры в должности главного тренера для итальянского специалиста Карло Анчелотти прошел в составе Милана, который выступал под его руководством в 420 официальных поединках (1,94 очков в среднем за игру).

Нынешний наставник английского Эвертона с теплотой вспоминает это время, не в последнюю очередь, благодаря отличному кадровому подбору исполнителей. Так, в составе "россонери" на тот момент числились Алессандро Неста и Паоло Мальдини.

В одном из своих недавних интервью Анчелотти с теплотой отозвался о способностях данный футболистов играть в обороне команды: "За всю свою карьеру в Милане, единственное, чем я никогда не занимался — это объяснение тактики игры в защите.

Если подумать, у меня не было ни одного занятия, посвященного перемещению футболистов обороны во время поединка. У меня было нечто большее — Паоло Мальдини и Алессандро Неста. Подумайте сами, что я вообще могу рассказать таким игрокам об игре в обороне?", — подытожил свой короткий комментарий Анчелотти.

Напомним, что возглавляемый итальянским специалистом Эвертон в данный момент сезона имеет 46 очков в своем активе, после 28 сыгранных матчей, и располагается на восьмой позиции в турнирной таблице.