Италия

Сергей Шевченко — о феномене тренера Сассуоло

Новость об интересе Шахтёра к Роберто Де Дзерби можно назвать логичной. Несколько удивляет, что "горняки" рассматривают не только португалоязычных тренеров, есть сомнения, что Де Дзерби заинтересует предложение из Украины, но сама идея пригласить этого специалиста выглядит очень любопытной. Несмотря на внешне скромную биографию, наставник Сассуоло – едва ли не самый перспективный тренер Италии, которым уже интересуются топ-клубы.

Когда безнадёга не страшит

Де Дзерби-игрок не был звездой. Многочисленные клубы низших лиг, три матча в Серии А (Наполи-2007/08) и уже под занавес игровой карьеры участие в Лиге чемпионов за румынский Клуж, где он вдобавок разжился двумя чемпионскими титулами. Повесив бутсы на гвоздь в 2013 году, Роберто тут же принялся реализовывать тренерские амбиции.

Ранние годы Де Дзерби-тренера поражают обилием трудностей, с которыми он столкнулся. Начиналось всё на самых глубинах, в клубе Дарфо Боарио, аутсайдере Серии D. Затем была Фоджа (Серия С), откуда Де Дзерби после двух успешных сезонов был внезапно уволен из-за разногласий с руководством. Следующей остановкой стал Палермо безумного президента Дзампарини, менявшего тренеров как перчатки. Роберто там не задержался, проработав лишь 12 туров.

Молодой специалист брался за любую работу, чтобы учиться и проявляться себя. Характерный момент: он решился принять Беневенто по ходу сезона-2017/18. Помните этих чудесных новичков, установивших антирекорд поражений на старте? После нуля очков в девяти турах был уволен Марко Барони, которого и заменил Де Дзерби. Пожалуй, ни один тренер не спас бы тех "ведьм" от понижения в классе. Роберто по крайней мере поставил им симпатичный футбол и выдал несколько ярких матчей – чего только стоят 2:2 и 1:0 против Милана (да-да, та самая ничья с чудо-голом вратаря Бриньоли). Де Дзерби прошёл сквозь чистилище, заслужив интерес со стороны крепкого середняка Серии А.

Его хотела Барселона

Сассуоло, заскучав после ухода Ди Франческо в Рому, искал перспективного тренера, рискнул назначить Де Дзерби и не прогадал. Роберто начал удивлять с первых же матчей, когда под его руководством команда одолела Интер (1:0), а спустя тур выдала сверхрезультативный матч с Дженоа (5:3). Смелая, результативная игра стала особенностью "нероверди". Они даже проигрывали эффектно – встречались счета 3:5 или 2:6.

Квалифицироваться в еврокубки, однако, не удалось. Явно не получится и в текущем сезоне. Потолком для Сассуоло оказалось восьмое место, сразу позади "группы лидеров". Обойти кого-то вроде Лацио или Наполи не представляется возможным из-за очевидной разницы в классе. При всей симпатичности этой команды, данная ситуация – тупик. Главный тренер перерос свой клуб и готов развиваться дальше. Иначе – стагнация, что уже ощущается по матчам второго круга, где Сассуоло допускает внезапные потери.

Интерес к Де Дзерби растёт с каждым годом. В позапрошлом сезоне на него поглядывала даже Барселона, собиравшаяся заменять Эрнесто Вальверде (в итоге в Барсу внезапно уехал Кевин-Принс Боатенг, который заново раскрылся в Сассуоло). Тогда это казалось преувеличением, но сейчас видно, что молодой итальянский тренер действительно мог подойти каталонцам. Дело в принципах, на которых базируется футбол Де Дзерби.

Философия Де Дзерби

Его стиль имеет немало общего с классической "тики-такой". Ставка на владение, обилие коротких передач, аккуратный розыгрыш мяча от своих ворот. Голкипер не выносит к центру поля, а пасует ближнему защитнику. Для такой манеры игры, когда атаки начинаются "снизу", в Италии даже используют отдельный термин – "Costruzione dal basso". Насчёт её эффективности много споров, особенно после результативных обрезок в матчах плей-офф Лиги чемпионов (Бентанкур, Мусаккьо, Спортьелло), но Сассуоло освоил такой футбол получше большинства топ-команд.

Обратимся к статистике. По владению мячом "нероверди" занимают первое (!) место в Серии А: у них в среднем 56,8% владения, второй – Ювентус с 56,3%. Даже Наполи, который при Гаттузо злоупотребляет передачами возле собственной штрафной, держится на отметке 54,2%. Ещё один характерный момент – количество точных передач за игру. Согласно данным Instat, у Сассуоло 514 передач и второе место в чемпионате по этому показателю (первый – Ювентус, 538 передач). Дошло до того, что некоторые топ-клубы выходят против команды Де Дзерби вторым номером – например, Милан и Рома в декабре.

Для тренера Сассуоло не составляет труда поменять расстановку, он не раз использовал схему с тремя центральными защитниками, но основной для него всё-таки является схема 4-2-3-1. Впереди – классический центрфорвард Капуто, правый инсайд – снова расцветший Берарди, один из опорников – Локателли, играющий ключевую роль при розыгрыше мяча в центре поля.

Подойдёт ли он Шахтёру?

Вариант очень любопытный. Де Дзерби пока не работал в больших клубах, зато его игровой стиль определённо подходит под задачи любых масштабов. Смелый, открытый футбол, доминирование в центре поля, обилие техничных перепасовок – это перекликается с классической моделью Шахтёра и наверняка подойдёт многочисленным бразильцам. Расстановка тоже наверняка приживётся, ведь эту схему использовали как Луческу, так и Фонсека, лишь Каштру начал склоняться к 4-3-3.

Важно, что при Де Дзерби прогрессируют игроки, причём речь как о молодёжи, так и о футболистах с опытом, которые получают второе дыхание. Пример из числа молодых – Локателли, который оказался не нужен Милану, зато теперь на него облизывается Ювентус. Пример из опытных – Берарди, который явно пересидел в Сассуоло, однако теперь снова хорош и даже заиграл в основе сборной Италии. Кроме того, добивались прогресса яркий дриблёр Бога, едва ранее не загубивший карьеру Джуричич и даже сам Боатенг – это к разговору об игроках со сложным характером, что так актуально для Шахтёра. Если уж Де Дзерби Кевина-Принса привёл в чувство, то и с бразильской колонией должен совладать.

Назначение Роберто в Шахтёр должно быть не временно-ситуативным решением, а кропотливой работой как минимум на несколько лет, чтобы завершить неизбежный процесс обновления команды. В Шахтёре хватает талантов, которые могут добиться серьёзного прогресса под его руководством, причём речь не только об игроках, которые уже на виду (Додо, Тете, Соломон), а о тех, кто пока недостаточно себя проявил: Фернандо, Майкон, частично раскрывшийся Маркос Антонио и многие другие, не обязательно бразильцы.

Другой вопрос, что в Де Дзерби у руля Шахтёра верится с трудом. Дело тут даже не в самой идее назначения итальянца – в конце концов, первое в истории чемпионство "горняки" добывали под руководством Невио Скалы. На Де Дзерби наверняка будет спрос в Серии А. Очень вероятен уход Паулу Фонсеки из Ромы, каким-то чудом балансирует в Наполи Дженнаро Гаттузо. Кроме того, есть амбициозная Фиорентина с неплохим составом, которой надоело болтаться в середине таблицы. Такие предложения сложно будет перебить, тем более что Шахтёр, вероятно, лишится козыря в виде гарантированной Лиги чемпионов. В общем, многое зависит от летних раскладов и наличия свободных тренерских мест в определённых командах, но если есть шанс привезти Де Дзерби в Украину, им определённо надо пользоваться.