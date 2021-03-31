Италия

Ряд команд выстроились в очередь за сербским хавбеком.

Полузащитник Никола Максимович покинет Наполи в конце текущего сезона на правах свободного агента, поскольку его контракт с нынешним клубом подходит к своему завершению. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, в услугах 29-летнего серба заинтересованы многие европейские клубы, среди которых есть как представители итальянской Серии А, так и английской Премьер-лиги.

Отмечается, что с агентом футболиста уже связывались Интер, Рома, Эвертон и Вест Хэм.

В текущем сезоне Никола Максимович провел за неаполитанцев 26 поединков во всех турнирах, в которых заработал две желтые карточки.

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