Италия

Боссы "орлов" готовы платить специалисту бонус в размере 500 тысяч евро за выход в ЛЧ по обновленному соглашению.

Руководство Лацио намерено продолжить совместное сотрудничество с Симоне Индзаги, который занимает пост главного тренера первой команды.

Как сообщает журналист Николо Скира, боссы "орлов" подготовили для итальянского специалиста новый трехлетний контракт, по которому тот будет зарабатывать 2,5 миллиона евро за сезон.

Помимо этого, в Лацио готовы включить в соглашение пункт, при достижении условий которого годовой оклад Индзаги может увеличиться до 3 миллионов евро.

Для этого ему необходимо вывести римский клуб в групповой этап Лиги чемпионов.

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