Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В рамках 29-го тура итальянской Серии А Аталанта в Бергамо одолела Удинезе (3:2).

В первом тайме форвард хозяев Луис Муриэль отметился двумя голами. Причем второму мячу посодействовал Руслан Малиновский, отдавший голевой пас. Однако под завершение первого тайма Перрейра реализовал 11-метровый удар.

Во втором тайме хозяева, несмотря на перевес в счете, контролировали игру. На 61-й минуте Сапата сделал счет 3:1, и снова ассист отдал Малиновский. Ларсен сумел отыграть один мяч на 71-й минуте.

Аталанта - Удинезе 3:2

Голы: Муриэль, 19, 43, Сапата, 61 — Перрейра, 45, Ларсен, 71

Аталанта: Голлини, Ромеро, Гозенс (Гимшити, 46), Толои, Паломино, Малиновский (Мэле, 78), Пессина (Пашалич, 78), де Рон, Фройлер, Муриэль (Иличич, 46), Сапата (Миранчук, 86).

Удинезе: Муссо, Молина, Родриго Бекао, Бонифаци, Зегелар (Ларсен, 59), Перейра, Уолас (Арслан, 82), Браф (Форестьери, 70), де Пауль, Нюйтинк (Самир, 70), Окака Чука (Льоренте, 59).

Предупреждение: Перейра.