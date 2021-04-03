Италия

Завершились некоторые игры Серии А.

В рамках 29-го тура итальянской Серии А завершились еще два матча.

Кальяри дома уступил Вероне (0:2).

Единственный мяч в данном противостоянии провел Барак на 54-й минуте, воспользовавшись передачай от Велозу. А на последних минутах второй мяч Вероны забил Лазанья.

Кальяри — Верона 0:2

Гол: Барак, 54, Лазанья, 90+9

Кальяри: Краньо, Дзаппа, Ругани, Годин, Ликояннис (Асамоа, 61), Нандес (Марин, 71), Данкан (Паволетти, 82), Жоао Педро, Наингголан, Клаван (Перейро, 61), Черри (Симеоне, 61).

Верона: Сильвестри, Димарко, Чеккерини, Ловато (Маньяни, 78), Фараони, Велозу, Тамез (Стураро, 54), Барак (Бесса, 67), Лазович, Дзакканьи (Сальседо, 78), Лазанья.