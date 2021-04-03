В рамках 29-го тура итальянской Серии А завершились еще два матча.

Кальяри дома уступил Вероне (0:2).

Единственный мяч в данном противостоянии провел Барак на 54-й минуте, воспользовавшись передачай от Велозу. А на последних минутах второй мяч Вероны забил Лазанья.

Кальяри — Верона 0:2
Гол: Барак, 54, Лазанья, 90+9

Кальяри: Краньо, Дзаппа, Ругани, Годин, Ликояннис (Асамоа, 61), Нандес (Марин, 71), Данкан (Паволетти, 82), Жоао Педро, Наингголан, Клаван (Перейро, 61), Черри (Симеоне, 61).
 
Верона: Сильвестри, Димарко, Чеккерини, Ловато (Маньяни, 78), Фараони, Велозу, Тамез (Стураро, 54), Барак (Бесса, 67), Лазович, Дзакканьи (Сальседо, 78), Лазанья.
 
Предупреждения: Ловато, Клаван, Стураро.
 
В параллельном матче Джеона расписала мировую с Фиорентиной (1:1).
 
Оба гола были забиты в первом тайме. На 13-й минуте Дестро вывел вперед хозяев, а на 23-й минуте Влахович счет сравнял.
 
К слову, с начала второй половины игры гости играли в меньшинстве. Красную карточку схлопотал Франк Рибери.
 
Дженоа — Фиорентина 1:1
Голы: Дестро, 13 — Влахович, 23
 
Дженоа: Перин, Бираски (Зайц, 62), Масьелло, Кришито, Дзаппакоста, Стротман (Мелегони, 83), Радованович, Бадель, Бехрами (Гильоне, 70), Дестро (Пьяца, 70), Скамакка (Шомуродов, 83).
 
Фиорентина: Дронговски, Пеццелья, Мартинес, Касерес (Бираги, 71), Венути, Пульгар, Бонавентура (Эссерик, 71), Рибери, Кастровилли (Кальехон, 83), Миленкович, Влахович.
 
Предупреждения: Стротман, Зайц.
 
Удаление: Рибери. 