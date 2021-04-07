Италия

Кипер сдал негативный тест на Covid-19.

Вратарь сборной Польши и итальянской Болоньи Лукаш Скорупски излечился от коронавируса. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

"Негативный", — отметил футболист.

Напомним, Скорупски сдал положительный тест на COVID-19 в конце марта, находясь в лагере сборной. Так он не сыграл против Андорры и Англии.

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