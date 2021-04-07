Кипер сдал негативный тест на Covid-19.
Лукаш Скорупски. getty images
07 апреля 2021, 19:52
Вратарь сборной Польши и итальянской Болоньи Лукаш Скорупски излечился от коронавируса. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
"Негативный", — отметил футболист.
Напомним, Скорупски сдал положительный тест на COVID-19 в конце марта, находясь в лагере сборной. Так он не сыграл против Андорры и Англии.
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