Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В рамках 30-го тура итальянской Серии А Милан в гостях обыграл Парму (1:3).

В первом тайме "россонери" забили дважды. На 8-й минуте счет открыл Анте Ребич, а на 44-й удвоил счет Франк Кессье.

Хозяева сумели отыграть один мяч на 66-й минуте матча благодаря взятию ворот от Гальоло. Но на 90-й Леау забил и принес Милану уверенную победу.

Отдельно отметим, что с 60-й минуты Милан играл в меньшинстве. Златан Ибрагимович получил красную за разговоры с арбитром.

Парма — Милан 1:3

Голы: Ребич, 8, Кессье, 44, Леау, 90 - Гальоло, 66

Парма: Сепе, Конти (Траоре, 85), Бани, Пеццелла (Бюси, 74), Гальоло, Куцка, Эрнани (Грасси, 61), Жервиньо (Корнелиус, 46), Куртич, Ман, Пелле.

Милан: Доннарумма, Тео, Томори, Калулу (Габбия, 78), Кьер, Чалханоглу (Крунич, 77), Салемакерс (Диогу Далот, 72), Кессье, Беннасер (Мейте, 72), Ребич (Рафаэл Леау, 84), Ибрагимович.

Предупреждения: Бани, Чалханоглу, Пеццелла, Гальоло, Куцка, Тео, Кессье, Мейте.

Удаление: Ибрагимович.