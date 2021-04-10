Завершился матч чемпионата Италии.
Игроки Торино, getty images
10 апреля 2021, 23:40
В рамках 30-го тура итальянской Серии А Торино на выезде сумело обыграть Удинезе со счетом
Героем матча стал форвард туринцев Андреа Белотти, который на 61-й минуте матча реализовал 11-метровый удар.
Удинезе — Торино 0:1
Гол: Белотти, 61
Удинезе: Муссо, Молина, Бонифаци, Самир (Аувеян, 78), Ларсен (Несторовски, 86), Арслан (Форестьери, 65), де Пауль, Перейра, Уолас, Родриго Бекао, Льоренте (Окака Чука, 65).
Торино: Милинкович-Савич, Войвода, Бремер, Буонджорно, Ансальди, Ринкон (Лукич, 65), Мандрагора, Верди (Линетти, 84), Иццо, Санабрия (Дзадза, 65), Белотти.
Предупреждения: Мандрагора, Буонджорно, Дзадза.