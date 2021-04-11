Завершился матч чемпионата Италии.
Ювентус - Дженоа, getty images
11 апреля 2021, 17:52
В рамках 30-го тура итальянской Серии А Ювентус в домашнем матче обыграл Дженоа (3:1).
В первом тайме туринский клуб забил дважды. Счет открыл Кулусевски, а удвоил преимущество хозяев Мората.
В начале второго тайма Скамакка отыграл один мяч, однако Маккенни сделал счет 3:1.
Ювентус - Дженоа 3:1
Голы: Кулусевски, 4, Мората, 22, Маккенни, 70 — Скамакка, 49
Ювентус: Щенсны, де Лигт, Данило, Кьеллини, Кулусевски (Маккенни, 68), Куадрадо (Алекс Сандро, 46), Рабьо (Рэмзи, 84), Бентанкур, Кьеза (Артур, 75), Роналду, Мората (Дибала, 68).
Дженоа: Перин, Бираски (Гильоне, 46), Кришито, Масьелло, Дзаппакоста, Бехрами (Пьяца, 46), Радованович, Ровелла (Зайц, 63), Бадель, Скамакка (Мелегони, 70), Пандев (Шомуродов, 63).
Предупреждения: Куадрадо, Кулусевски, Бехрами, Ровелла, Кришито, Алекс Сандро.